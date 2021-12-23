Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сотруднику Нежинского райотдела полиции в Черниговской области. Мужчина, у которого на столе красовалась табличка "Взяток не берем!", за взятку обещал предпринимателю повлиять на прокуроров.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В 2012 году Нежинская райгосадминистрация предоставила в аренду земельные участки площадью примерно 300 гектаров предпринимателю, занимавшемуся выращиванием зерновых культур. В 2020 году окружная прокуратура решила, что распоряжение было выдано незаконно, и подала иск о его отмене. Но в первой инстанции суд признал правомерность действий райгосадминистрации.

Одному из сотрудников полиции стало известно, что прокуратура планирует подавать апелляцию на решение суда, и решил на этом заработать. Правоохранитель предложил предпринимателю за взятку решить вопрос с прокурорами, чтобы те не подавали апелляцию.

Летом 2021 года в Нежине следователи ДБР задокументировали получение полицейским 58 850 гривен и скретч-карты на 1 тысячу литров бензина от предпринимателя.

Полицейскому объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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