Преступник-рецидивист из Молдовы, которого разыскивает Интерпол, устроился в Украине начальником экоинспекции Юго-Западного округа по поддельным документам и попался на взятке.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, исполняющий обязанности начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) биоресурсов Юго-Западного округа Государственной экологической инспекции (Николаевская и Одесская области) попался на взятке в 5 тысяч долларов (около 137 750 грн по курсу на сегодня, Ред.), которую должен был получить за невмешательство в работу АЗС в августе.

Выяснилось, что он - гражданин Молдовы, который разыскивается на родине за ряд преступлений, в том числе - уклонение от уплаты налогов, насилие и хулиганство и другие. Более того, он - в розыске по линии Интерпола. В ГБР не называют имени задержанного, но по данным СМИ, речь о Владлене Гривенко.

По законодательству Молдовы за совершенные преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время чиновник отстранен от должности, его имущество арестовано, он лишен гражданства Украины, решается вопрос о его экстрадиции в Молдову, говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря экс-президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму.

Его активы, дом и бизнес арестовали, однако в ГБР сообщили, что это не повлияет на работу "Прямого" и "5 канала".

При этом экс-президент сейчас находится за пределами Украины и собирается вернуться только 17 января.