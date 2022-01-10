В понедельник, 10 января, Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении нардепа Гео Лероса, который в начале ноября прошлого года в конце выступления в Верховной Раде показал президенту Украины Владимиру Зеленскому средний палец.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За показанный президенту Украины в зале Рады средний палец Леросу инкриминируют грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. А за то, что нардеп не опроверг информацию о брате главы Офиса президента Андрея Ермака, Лероса обвиняют в неисполнении судебного решения. Максимальное наказание, которое может грозить нардепу, это три года тюрьмы.

"Народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел реальные возможности. Квалифицированы уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу); во втором – по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет", - пишет пресс-служба ГБР.

Напомним, 4 ноября во время своего выступления в Верховной Раде Гео Лерос показал средний палец Владимиру Зеленскому с трибуны парламента. Как объяснил сам нардеп, "фак" предназначался на двоих - президенту и главе Офиса Андрею Ермаку. 11 ноября ГБР вручило Гео Леросу подозрение.

Ранее мы писали, что 18 ноября Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении нардепа Гео Лероса, который показал фак президенту. Постановил лишь личное обязательство.

Позже Апелляционный суд Киева также не стал отменять меру пресечения в виде личного обязательства для Гео Лероса. Парламентарий собирается обратиться в Европейский суд по правам человека.