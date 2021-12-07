Апелляционный суд Киева не стал отменять меру пресечения в виде личного обязательства для народного депутата Гео Лероса. Парламентарий собирается обратиться в Европейский суд по правам человека.

Об этом Гео Лерос рассказал на своей странице в Facebook.

Печерский суд Киева определил меру пресечения для Лероса в виде личного обязательства. Апелляционный суд оставил ее без изменений.

"На вопрос судьи прокурору: как в ЕРДР вносили сведения о неисполнении мной решения суда вынес решение суда? Прокурор ответил, что нашел информацию в интернете", - написал нардеп.

По словам Лероса, меру пресечения решили оставить в силе после "звонка из офиса Зеленского".

"Исходя из решения апелляционного суда, осталось только обратиться в ЕСПЛ, с жалобой на нарушение ст. 6 условностей, а также ст. 18. (Применение ограничений прав и свобод, с иной целью, чем и для которой оно предназначалось, а именно с целью политического преследования)", - резюмировал народный избранник.

Напомним, 4 ноября во время своего выступления в Верховной Раде Гео Лерос показал средний палец Владимиру Зеленскому с трибуны парламента. Как объяснил сам нардеп, "фак" предназначался на двоих - президенту и главе Офиса Андрею Ермаку.

11 ноября ГБР вручило Гео Леросу подозрение.