Во вторник, 16 ноября, народный депутат Гео Лерос приехал в Печерский районный суд, где ему должны избрать меру пресечения за то что он показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому с трибуны парламента.

По словам Нардепа, прокуроры будут требовать круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Прокуратура объединила два подозрения в одно дело, что является довольно странным решением.

Одно дело это хулиганство с инцидентом с пальцем в Верховной Раде, а второй эпизод, это пленки руководителя Офиса президента Андрея Ермака про невыполнение мною решения суда.

К слову, сейчас Верховный суд рассматривает мою кассацию по делу Ермака, как они могут избирать по этому делу мне меру пресечения непонятно. Заместитель генерального прокурора, который подписал заявление об избрании мне меры пресечения, сделал это незаконно.

Также хочу напомнить, что подозрение народному депутату может подписывать только генеральный прокурор", - рассказал Лерос.

Также нардеп заявил, что решение показать средний палец президенту было эмоциональным.

"Я бы тоже осудил такие действия других народных депутатов, но мой случай нужно рассматривать в контексте предыдущих событий. Мне неоднократно отключали микрофон во время выступлений", - заявил Лерос.

Напомним, 4 ноября во время заседания Верховной Рады Гео Лерос показал Зеленскому "фак" с трибуны парламента. Спустя несколько дней ГБР вручило Гео Леросу подозрение.

Позже в распоряжении "Страны" оказался протокол допроса депутата Гео Лероса, в котором изложены показания нардепа, в частности его ответ на вопрос следователя "кому и что именно вы хотели показать, демонстрируя этот жест?".

В свою очередь, Государственное бюро расследований утверждало, что опубликованный снимок из допроса нардепа Гео Лероса является фейком. При этом сам парламентарий в комментарии "Стране" рассказал, что текст правдив.

Ранее "Страна" разбиралась, что грозит Гео Леросу за средний палец в сторону Зеленского.