Сегодня, 16 ноября, в 15:25 в Печерском райсуде будут избирать меру пресечения нардепу Гео Леросу, который показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, а также не выполнил решение суда об опровержении информации о брате главы Офиса президента Андрея Ермака Денисе.

Об этой Гео Лерос сообщил в Телеграм-канале.

"Сегодня в 15:25 в Печерском суде по адресу: ул. Владимирская, 15 состоится суд по избранию мне меры пресечения за "жест" Зеленскому и за видео, на которых братья Ермаки торгуют государственными должностями, которые я обнародовал и не извинился за это. Приглашаю журналистов на судебное заседание", - говорится в сообщении.

Отметим, что ГБР инкриминирует депутату преступления по части 1 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 382 (невыполнение решение суда) Уголовного кодекса.

Напомним, 4 ноября во время заседания парламента Гео Лерос показал Зеленскому "фак" с трибуны Рады. Спустя несколько дней ГБР вручило Гео Леросу подозрение за "фак", показанный Зеленскому в стенах парламента.

Кроме того, вчера, 15 ноября, мы сообщали о том, что Государственное бюро расследований попросило Печерский суд Киева избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста депутату парламента Гео Леросу, который показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, а также не выполнил решение суда об опровержении информации о брате главы Офиса президента Андрея Ермака Денисе.