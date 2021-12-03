Два народных депутата от "Слуги народа" поддержали предложение нардепа Гео Лероса о предоставлении президенту Владимиру Зеленскому подгузников, на случай "госпереворота".

Из числа депутатов, поддержавших запрос Лероса были двое "Слуг народа" Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк. Всего "за" запрос нардепа проголосовали десять парламентариев.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отметим, Кузьминых был избран по 67 округу (Житомирская область) как беспартийный. Его брат - Олег Кузьминых, командир 90-го батальона 81 бригады ВСУ.

Нагорняк был избран в 2019 году по 199 округу (Черкасская область) от "Слуги народа" как беспартийный.

Оба они не входят в межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" во главе с экс-председателем парламента Дмитрием Разумковым.

Также любопытно, что этот запрос поддержал также совладелец "Эпицентра" Александр Герега. "Рассчитывает заработать на госзакупках подгузников?" - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, во время заседания Верховной Рады 3 декабря нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко предложил коллегам проголосовать за его запрос о предоставлении Зеленскому в дар синтезатора для будущих концертов. После этого нардеп Гео Лерос вынес на голосование вопрос обеспечения президента памперсами на случай новых "госпереворотов".

Также мы писали, что из фракции "Слуга народа" вышел мажоритарщик и член "Разумной политики" Роман Соха. По данным источников "Страны", будут ещё подобные заявления.