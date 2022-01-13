Сегодня, 13 января, бывшего народного депутата, члена фракции партии "Блок Петра Порошенко" задержали из-за подозрений в мошенничестве. Мужчину взяли во время получения денег.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Тelegram-канале.

Указано, что экс-нардеп обманом завладел семнадцатью тысячами долларов (около 471 тыс. грн). На данный момент мужчина занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции.

Как пишет ГБР, по предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за $17 000 "решит вопрос" в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины о положительном заключении оценки влияния на окружающую среду.

13 января следователи ГБР задержали советника во время получения второй части денег - 15 тысяч долларов. Идет проверка причастности к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Госэкоинспекции.

В сообщении ГБР не указывается имя задержанного, но судя по силуэту на фотографии и обнародованным данным речь идет об Андрее Немировском. В его соцсетях указана должность советника главы Госэкоинспекции.

Напомним, ГБР готовится доставить Порошенко в суд сразу после его прилета в Киев 17 января.

Также сообщалось, что в день прилета Порошенко в Украину в аэропорту "Киев" усилят охрану.