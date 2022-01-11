В Украине придумали новый вид мошенничества с почтовыми посылками и OLX. Продавцы отправляют вместо дорогостоящего товара что-то недорогое, а потом находят человека, который представится в отделении покупателем и заберет посылку, чтобы деньги списались со счета автоматически.

Схему описал украинец Станислав Вознесенский, который сам едва угодил в неприятную ситуацию.

Мужчина заказал на OLX iPhone и тут же оплатил через "OLX-доставку" (этот способ оплаты замораживает средства у клиента, но не передает их продавцу, пока сделка не будет осуществлена).

Когда пришел забирать на почтц iPhone, то вместо гаджета в посылке были сладости. Он отказался забирать посылку и ему вернулись его внесенные 11 тысяч.

На следующий день работница почты сказала, что забирать эту же посылку после него приходил еще один человек, но узнав, что за посылкой приходили, быстро ушел.

Суть схемы в том, что мошенник отправляет посылку в расчете на то, что его сообщник успеет ее забрать быстрее, чем клиент. Тогда деньги отправятся ему на счет, а озадаченный клиент, придя на почту, узнает, что его посылку уже забрали.

"Присылают посылку, и потом в группах в Телеграме, где предлагают работу, человеку предлагают за 200 гривен забрать посылку с почты... А почему доставка была "Укрпочтой"? Потому что на "Укрпочте" часто не спрашивают документы. Просто можно скрин показать или указать номер посылки. И это урок не только людям, которые пользуются доставкой, но и работникам почты", - подытожил мужчина и отметил, что ему не потерять деньги помогла его оперативность.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Киеве мошенники создали фейковый пункт валют и обманули местного жителя почти на 30 тысяч долларов.

Также мы рассказывали о новой мошеннической схеме с 1000 грн в "Приватбанке".