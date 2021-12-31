В четверг, 30 декабря, в Ивано-Франковске подозреваемый в мошенничестве мужчина сбежал из здания суда после продления ему меры пресечения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции региона.

"Подозреваемый скрылся из помещения суда после продления ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время правоохранители проводят оперативные мероприятия, чтобы установить местонахождение беглеца и задержать его", - сообщили в полиции.

Беглец подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). После продления судом меры пресечения подозреваемый, чтобы избежать дальнейшего отбывания наказания, скрылся из помещения суда.

Теперь мужчину ищут правоохранители Ивано-Франковской области. По факту бегства подозреваемого из-под стражи следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса.

В полиции опубликовали его фото и просят всех, кому известно его местонахождение, обратиться к правоохранителям.

Напомним, недавно харьковчанка вызвала полицию, потому что ее любовник сбежал после секса.

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