В Государственной уголовно-исполнительной службе (ГУИС) Украины рассказали, что за 5 лет из тюрем и колоний в стране сбежали почти 70 преступников.

Об этом говорится в ответе ГУИС по запросу издания "APNews".

В ведомстве рассказали, что преступники, отбывающие наказание в местах лишения свободы, будь то колонии, тюрьмы или СИЗО, периодически предпринимают попытки побега. За последние пять лет злоумышленникам в Украине удалось совершить 68 побегов.

По данным ГУИС, в 2021 году и в 2020 году количество побегов мизерное, если сравнивать со статистикой предыдущих лет.

Так, в течение 2021 года из мест лишения свободы, а именно с участков социальной реабилитации исправительных колоний осужденными совершено 3 побега, из учреждений закрытого типа совершен 1 побег.

В 2020 году из учреждений закрытого типа был осуществлен один побег, а из исправительных колоний - 2.

В течение 2017-2019 годов было около 20 побегов каждый год:

2017 – 21 побег (из которых 5 – из исправительных колоний и следственных изоляторов закрытого типа, а 16 – с участков социальной реабилитации исправительных колоний);

2018 – 22 побега (из учреждений закрытого типа совершено 5 побегов, с участков соц.реабилитации – 17);

2019 – 18 побегов (из учреждений закрытого типа побегов не допущено, все побеги – из исправительных колоний соц.реабилитации).

В ведомстве добавили, что абсолютное большинство беглецов через тот или иной промежуток времени возвращают обратно.

По состоянию на сегодняшний день в розыске находятся только двое преступников:

Один из них сбежал еще в 2016 году из Кропивницкого учреждения исполнения наказаний №14. Зовут его Дмитрий Тычков. Он подозревается в организации, подготовке группой лиц и покушении на преступление (какое именно – не уточняется).

Второй мужчина сбежал годом позже – в 2017 году - из Измаильского учреждения наказаний №22. Зовут его Евгений Филев, уроженец Молдавии. Подозревается в незаконном завладении транспортным средством.

В ГУИС сообщили о количестве беглых преступников в Украине. Источник: "APNews"

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