Федеральное бюро расследований США опубликовало ориентировку на гражданина России Евгения Полянина. Вместе с украинцем Ярославом Васинским его подозревают в вымогательстве денег с помощью вредоносных программ и отмывании средств.

По информации ФБР, Полянину 28 лет и сейчас он находится в Барнауле.

"Евгений Игоревич Полянин находится в розыске по обвинению в причастности к атакам программ-вымогателей и отмыванию денег. В результате использования программ-вымогателей Sodinokibi и REvil Полянин оставлял электронные заметки в виде текстового файла на компьютерах жертв. В заметках были указаны веб-адреса, которые жертвы могли посетить и расшифровать свои файлы", - говорится в ориентировке.

За восстановление работы компьютеров у жертв вымогали выкуп в виртуальной валюте. Если жертва платила выкуп, Полянин предоставлял ключ дешифровки, и жертвы получали доступ к своим файлам. Если жертва отказывалась идти на поводу у мошенников, Полянин обычно публиковал извлеченные данные жертвы или утверждал, что продал их третьим лицам.

В окружном суде США Северного округа Техаса Полянину предъявлено обвинение в сговоре для совершения мошенничества.

По информации ФБР, Полянин получил с жертв 13 миллионов долларов. При этом он действовал в составе группировки REvil, которая нанесла ущерб на общую сумму $200 миллионов. В настоящее время американские власти смогли вернуть жертвам более $6 миллионов.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что против Полянина и Васинского США ввели санкции.

Также мы сообщали, что Госдеп США готов заплатить до $10 миллионов за информацию о российских хакерах, весной атаковавших Colonial Pipeline.