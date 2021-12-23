В Харькове женщина вызвала полицию после секса со случайным знакомым. Связь между ними произошла по обоюдному согласию, а к копам она обратилась, поскольку мужчина после интима сбежал, а у нее уже возникли к нему чувства.

Видео публикуют местные Telegram-каналы.

На видео женщина рассказывает полицейским, что ее никто не насиловал и между ней и случайным мужчиной произошел оральный секс - по согласию сторон. Полицию же она вызвала из-за "чисто женской обиды": любовник купил ей сигареты, кофе и крем для лица в аптеке, но потом убежал.

"Меня никто не насиловал. Это ложный вызов. Фактически оральный секс был, но это было по согласию сторон. Вызвала полицию из-за чисто женской обиды. Мужчина купил мне сигареты, кофе и крем для лица, но убежал. А я влюбилась. Ну, как обычно", - говорит она.

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Также сообщалось, что в Минздраве рассказали украинцам о правилах безопасного секса и заболеваниях, которые передаются половым путем. Безопасный секс – это когда вы занимаетесь сексом с наименьшим риском передачи ИППП. Одним из наиболее эффективных способов защиты являются презервативы.