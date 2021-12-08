Глава католической церкви папа Франциск не считает секс вне брака "самым серьезным" грехом. Об этом понтифик сообщил журналистам во время брифинга, возвращаясь из поездки в Грецию, пишет Independent.

По мнению Франциска, самыми тяжелыми являются дерзость и ненависть.

"Грехи тела не самые серьезные", - сказал папа Римский во время встречи с журналистами.

Также глава католической церкви прокомментировал скандал, связанный архиепископом Парижа Мишелем Опети, который вынужден был подать в отставку после того, как французский журнал сообщил об его интимных отношениях с женщиной. Традиционно архиепископы и высшие члены Католической Церкви не имеют права венчаться и подразумевается, что они воздерживаются и от секса.

Принявший отставку архиепископа Франциск заявил, что "это была ошибка с его стороны, нарушение шестой заповеди, но не полное".

По словам Франциска, шестая заповедь говорит "не прелюбодействуй", она касается людей, занимающихся сексом вне брака. Но папа предположил, что это может касаться священников, не соблюдающих целибат (безбрачие).

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину в скором времени может приехать папа Римский.

Также мы сообщали, что Франциск готов встретиться с патриархом Кириллом в России, идет подготовка к визиту.