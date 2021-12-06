Папа Римский Франциск готов поехать в Россию. Сейчас идет процесс согласования деталей возможной встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр Папа Римский Франциск, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Папа Римский сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом для согласования возможной встречи.

"Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы", - сказал Франциск.

Первая встреча предстоятелей Русской и Римской церквей прошла в 2016 году на Кубе. Тогда по ее итогам была торжественно подписана совместная декларация, состоящая из 30 пунктов.

Ранее "Страна" писала о том, что глава католической церкви Папа Римский Франциск может в скором времени приехать Украину. Точную дату визита пока не называют, но анонсируют его как ближайшую перспективу.

Также мы сообщали, что Ватикан внезапно отменил прямую трансляцию встречи Джо Байдена и Папы Римского.