Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск, который в 2022 году может приехать в Украину, встретятся, однако дату встречи объявят незадолго до события.

Об этом сказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью газете Corriere della Sera.

"Думаю, она (встреча - Ред.) состоится, но мы о ней не будем объявлять за несколько месяцев. Помните, о встрече в Гаване (в феврале 2016 года, когда состоялась первая встреча глав Русской православной и Римско-католической церквей - Ред.) было объявлено за неделю. Когда мы закончим подготовку ко второй, объявим так же - за неделю", - сказал Иларион.

Он добавил, что важна не столько сама встречи, сколько ее наполнение и результаты. Владыка также отметил, что визит Папы Римского Франциска в Россию "не стоит в повестке дня двусторонних отношений".

Ранее мы писали, что Патриарх Кирилл призвал не посещать храмы из-за угрозы коронавируса.

Также рассказывали, что Патриарх Кирилл прекратил поминовение главы Кипрской православной церкви из-за его позиции по ПЦУ.