В Центре общественного здоровья при Минздраве рассказали о практиках безопасного секса.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины во вторник, 30 ноября.

В ЦОЗ пояснили, что инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), к сожалению, являются неотъемлемой частью секса.

ИППП распространяются во время вагинального, орального или анального секса или близкого интимного контакта. Многие из этих инфекций переносятся в жидкостях организма, таких как сперма, кровь или влагалищные жидкости.

По словам ЦОЗ, безопасный секс – это когда вы занимаетесь сексом с наименьшим риском передачи ИППП. Это может улучшить вашу сексуальную жизнь, общение и доверие между вами и вашими партнерами.

Несмотря на то, что такой секс называют безопасным, он все равно несет определенные риски.

В ЦОЗ дали советы, как свести к минимуму риск ИППП и рассказали о практиках безопасного секса:

Правило №1 – защищенный секс во время каждого сексуального контакта. Используйте презервативы, если у вас вагинальный, анальный или оральный секс. При надлежащем и постоянном использовании презервативы является одним из наиболее эффективных способов защиты от ИППП, в частности, ВИЧ-инфекции и предупреждения нежелательной беременности. Следует учитывать, что презерватив не гарантирует 100% результата, поскольку всегда существует риск его неправильного применения, низкого качества или повреждения целостности.

Вторая наиболее безопасная стратегия - ограничить свою сексуальную активность одним партнером или партнершей, который занимается сексом только с вами. Убедитесь, что вы оба прошли тестирование и точно знаете, что никто из вас не имеет ИППП. Так удастся значительно снизить вероятность контакта с болезнетворными организмами.

Регулярно проходите медицинские осмотры – посещайте своего гинеколога, уролога, проктолога; тестируйтесь на ИППП, ВИЧ, вирусные гепатиты. Следите за своим телом – если замечаете нетипичные выделения, язвы, пузырьки, сыпь в интимных зонах – это уже повод пойти к врачу. Также обращайте внимание на тело своего партнера.

Избегайте употребления алкоголя или наркотиков, поскольку это увеличивает вероятность рискованного секса. В изменившемся состоянии сознания человек может проигнорировать правила безопасного секса или отнестись к ним несерьезно.

Украинцам рассказали о практиках безопасного секса. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве Украины рассказали, что ежегодно в стране регистрируют около 400 000 новых случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Также мы писали, что представители Минздрава напомнили украинцам, каким образом передается вирус иммунодефицита человека и о главных методах профилактики СПИД.