Международная группа ученых призвала любителей романтического секса на испанских пляжах сдерживать свои порывы. По их данным, из-за непристойных развлечений туристов на Канарских островах разрушаются местные песчаные дюны.

Об этом пишет американская газета New York Post со ссылкой на новое исследование, которое зимой выйдет в Journal of Environmental Management.

Исследование о влиянии секса на природу провели сотрудники Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания) и Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия). Оно называется "Песок, солнце, море и секс с незнакомцами".

Как утверждают ученые, сексуальные контакты, в основном среди гомосексуалистов, в заповеднике "Дюны Маспаломаса" на острове Гран-Канария наносят ущерб восьми местным видам растений, три из которых являются эндемичными. Этот заповедник стал Меккой гей-туризма, и парочки вытаптывают растения и оставляют там мусор. В итоге поведение людей приводит к эрозии дюн - то есть их разрушению.

Ученые изучили около 300 популярных "секс-площадок" общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров и выяснили, что половая активность туристов негативно сказывается на местной флоре и фауне.

От выброшенных окурков, контрацептивов и вытоптанной травы пострадали десять видов растений и некоторые животные. Гигантские ящерицы Гран-Канарии часто принимают презервативы за медуз, съедают их и погибают.

Исследователи надеются, что их выводы будут способствовать более эффективному управлению природными ресурсами и повышению осведомленности о воздействии прогулок по дюнам на окружающую среду.

Секс на песке - не единственная деятельность человека, оголяющая европейские пляжи. В сентябре прошлого года французский турист был оштрафован на 1000 долларов после того, как его поймали на контрабанде песка, который он воровал у идиллических берегов Сардинии.

Ранее "Страна" рассказывала, как в США гейзер вернул людям мусор, который туристы сбрасывали в него 60 лет.

Также мы писали, что в Непале призвали убрать мусор после туристов на Эвересте.