В России торговцы наркотиками попытались использовать необычного наркокурьера, чтобы доставить свой товар в исправительную колонию №4, расположенную в Ивановской области. Вещества заключенным должен был доставить кот.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) региона.

Кот-наркокурьер должен был переправить сидельцам колонии марихуану.

В среду, 20 октября, на территории, прилегающей к исправительной колонии, сотрудники учреждения поймали животное. Марихуана была в его ошейнике. Всего сотрудники нашли 5,21 грамма "травы".

Журналисты спросили в УФСИН о судьбе лохматого курьера.

"Убежал... Ошейник с него сняли, и он тут же удрал", - ответили в Управлении.



В ведомстве добавили, что по поводу наркотиков в ошейнике будет проведена проверка.

Ошейник с травкой. Фото: РИА Новости

Два года назад "Страна" рассказывала о похожей истории, которая тоже приключилась в России. Тогда сбежал кот, которого полиция подозревала в переправке наркотиков в колонию и который служил вещественным доказательством, сбежал из зооуголка. Что существенно усложнило рассмотрение дела.

Также мы сообщали, что в Украине наркокурьер перевозил марихуану в "Киндер-сюрпризах".