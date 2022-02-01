В приложении "Дия" появился сертификат о получении ревакцинальной (бустерной) дозы вакцины от Covid-19. Сгенерировать новый документ можно уже с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.инфо", во вторник, 1 февраля.

Как сгенерировать ковид-сертификат в приложении "Дия":

открыть приложение;

выбрать раздел "Услуги";

нажать "Сovid-сертификаты";

выбрать соответствующий тип сертификата;

отправить запрос.

Срок действия сертификата - 270 дней с момента введения бустерной дозы.

Напомним, 6 января министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ, который предусмотривает получение бустерной дозы вакцины всеми украинцами, достигшим совершеннолетия. Бустерная доза вакцины предназначена для усиления защиты от Covid-19 и колется спустя время после полного курса вакцинации.

Также мы писали о том, что Зеленский анонсировал, что за бустерную прививку украинцам будут выдавать ещё по 500 гривен. Правда, министр финансов Сергей Марченко позже заявил, что для выплат обещанных Зеленским 500 гривен за бустер в бюджете нет денег.

Кроме того, сообщали, что в Украине бустерную прививку от коронавируса можно сделать на 18 вокзалах в восемнадцати городах.