Сертификат о бустерной вакцинации будет действовать 270 дней. Фото: Минцифры

В приложении "Дия" появился сертификат о получении ревакцинальной (бустерной) дозы вакцины от Covid-19. Сгенерировать новый документ можно уже с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.инфо", во вторник, 1 февраля.

Как сгенерировать ковид-сертификат в приложении "Дия":

  • открыть приложение;
  • выбрать раздел "Услуги";
  • нажать "Сovid-сертификаты";
  • выбрать соответствующий тип сертификата;
  • отправить запрос.

Срок действия сертификата - 270 дней с момента введения бустерной дозы.

В Дие появился новый ковид-сертификат для тех, кто вакцинирован бустерной дозой

Напомним, 6 января министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ, который предусмотривает получение бустерной дозы вакцины всеми украинцами, достигшим совершеннолетия. Бустерная доза вакцины предназначена для усиления защиты от Covid-19 и колется спустя время после полного курса вакцинации.

Также мы писали о том, что Зеленский анонсировал, что за бустерную прививку украинцам будут выдавать ещё по 500 гривен. Правда, министр финансов Сергей Марченко позже заявил, что для выплат обещанных Зеленским 500 гривен за бустер в бюджете нет денег.

Кроме того, сообщали, что в Украине бустерную прививку от коронавируса можно сделать на 18 вокзалах в восемнадцати городах.

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