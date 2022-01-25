Министерство цифровой трансформации объявило о скором запуске новой услуги - декларировании места жительства в приложении "Дия". Сейчас ведомство ищет бета-тестировщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

"Совсем скоро мы запустим самую ожидаемую услугу для всей страны - декларирование места жительства онлайн. Украинцы смогут воспользоваться ею в несколько кликов, вместо визитов в ЦНАП, военкоматы", - заявил в ведомстве.

Чтобы протестировать услугу в "Дие", Минцифры предлагает украинцам присоединиться к бета-тесту.

Для участия необходимы:

налоговый номер и один из е-паспортов в приложении - ваш и владельцев жилья;

наличие "Дия.Подпись" у вас и владельцев жилья;

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (проверить это и информацию о совладельцах можно по ссылке).

Для регистрации нужно заполнить анкету и ждать письмо на почту с последующими инструкциями.

Услуга доступна для всех украинцев старше 14 лет, кроме жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева, Херсона.

Ранее мы писали, что в приложении "Дия" появилась новая услуга для украинских ФОПов, облегчающая подачу декларации.

Также сообщали, что в "Дие" запустят новую услугу для обеспечения кибербезопасности украинцев.