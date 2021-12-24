В приложении единого государственного портала "Дия" запускают две новые функции - PhotoID без "гимнастики для шеи" и опрос. Украинцев приглашают изучить их в тестовом режиме.

Об этом сообщила пресс-служба "Дии" на своей странице в Facebook.

"Разработали новые функции и приглашаем вас протестировать их, чтобы все работало как надо. Что тестируем? PhotoID без "гимнастики для шеи", опросы, которые скоро станут вашим любимым инструментом е-демократии", - рассказали в пресс-центре.

Для тестирования PhotoID необходим биометрический документ в приложении - это может быть как ID-карта, так и загранпаспорт

Чтобы принять участие в бета-тестировании двух новых функций необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться.

Когда бета-тест станет доступным, на почту придет письмо с подробными инструкциями. Вместе с тем, можно стать тестировщиком сразу двух функций, а не одной, добавили в "Дие".

Напомним, ранее мы писали, что в приложении "Дия" обновили сертификат авторизации.

Также сообщали, что в приложение "Дия" добавили возможность загружать сертификат о вакцинации в формате PDF на смартфон.