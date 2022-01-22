В Министерстве цифровой трансформации сообщили о том, что в ближайшее время правительство запустит в приложении "Дия" услугу "еЗащита", которая будет нацелена на то, чтобы обучить граждан Украины основам кибербезопасности.

Об этом заявил глава министерства Михаил Федеров в Telegram.

"Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу еЗащита в приложении Дия. Где каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, а также в каких реестрах есть информация про них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре", - написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что неизвестный злоумышленник выставил в сети персональные данные миллионов украинцев, которые, по его словам, были получены из государственного сервиса "Дия".

После этого в Министерстве цифровой трансформации отреагировали на информацию о продаже данных украинцев из "Дии". Ведомство уверяет, что это все ложь, неправда, провокация и "продолжение гибридной войны". По мнению правительства, основная цель врага — подорвать доверие украинцев к власти.