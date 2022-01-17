Новая хакерская атака. Под ударом оказалась система госзакупок Prozorro
Хакеры вновь атаковали сайты государственных структур Украины. На этот раз под ударом оказался сервис системы электронных закупок Prozorro.
Об этом сообщает Госспецсвязь.
По данным ведомства, о хакерской атаке стало известно в понедельник, 17 января, около 08:00 - на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, которые были размещены на госсайтах после кибератаки 14 января.
В Госспецсвязи сообщают, что атака на сервис не повлияла на работу площадки закупок Prozorro.
Одновременно с этим в Госспецсвязи утверждают о том, что данные украинцев действительно были подвержены уничтожению:
"Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности", - говорят в Госспецсвязи.
Также проверяется версия об использовании вируса-вайпера, уничтожающего данные автоматически.
Ранее "Страна" сообщала, что в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись несколько правительственных сайтов: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия".
Мы писали, что последствия хакерской атаки на правительственные сайты могут оказаться гораздо хуже, чем предполагается властями сейчас. Эксперты не исключают, что могли стереться данные украинцев в государственных базах.