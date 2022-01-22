Неизвестный злоумышленних выставил в сети персональные данные миллионов украинцев, которые, по его словам, были получены из государственного сервиса "Дия". Объявление опубликовано на хакерском форуме RaidForums.

Автор утверждает, что база данных содержит персональную информацию 2,6 миллионов человек. В базе данных якобы содержатся такие данные:

ФИО

Дата рождения

Пол

Номер телефона

ИНН

Данные из государственных и заграничных паспортов

Данные из ID-карт

Также злоумышленник добавил, что данные содержатся в формате SQL, JPG и JSON. Всего для предпросмотра доступен архив объемом чуть более 11 ГБ.

Пользователь форума готов продать всю имеющуюся у него базу данных за $15 тысяч.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись правительственные сайты: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия".

После этого в СБУ заявили, что в результате хакерской атаки на правительственные сайты и "Дию" утечки персональных данных не произошло.

В Министерстве иностранных дел Украины заподозрили Россию в хакерской атаке на правительственные сайты.

Вместе с тем, 18 января хакеры вновь атаковали сайты государственных структур Украины. На этот раз под ударом оказался сервис системы электронных закупок Prozorro.