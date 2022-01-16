Портал "Дия" закрыт решением Службы безопасности Украины. Сейчас с него нельзя скачать какие либо документы.

Об этом сообщают пользователям в поддержке портала, уточняя, что мобильное приложение работает исправно.

Связано это с хакерской атакой 14-15 января.

Какие ещё последствия этой атаки ощущают на себе украинцы, и действительно ли во время неё были уничтожены базы данных и госреестры - читайте в статье заместителя главного редактора "Страны" Максима Минина.

Портал "Дия" закрыт решением СБУ.

Напомним, что специалисты Microsoft в ходе расследования выявили в системах нескольких украинских компаний вредоносное программное обеспечение (ПО). Одна из этих организаций занималась поддержкой сайтов госструктур, пострадавших от масштабной атаки.

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись несколько правительственных сайтов: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия".

Мы писали, что последствия хакерской атаки на правительственные сайты могут оказаться гораздо хуже, чем предполагается властями сейчас. Эксперты не исключают, что могли стереться данные украинцев в государственных базах.