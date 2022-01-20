В среду, 19 января, была возобновлена работа реестра Моторного страхового бюро Украины, который временно переставал функционировать из-за кибератаки, совершенной в ночь с 13 на 14 января.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

По информации ведомства, реестр Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), доступ к которому был временно ограничен из-за массированной кибератаки 14 января, полностью возобновил работу.

"Граждане могут использовать онлайн-сервисы, относящиеся к данным о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", - заявили в Госспецсвязи.

Теперь информация об автогражданке снова отображается в приложении "Дия". Также ее можно получить на сайте МТСБУ.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись правительственные сайты: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия". А в результате хакерской атаки через несколько дней под ударом оказалась система госзакупок Prozorro.

"Страна" писала о том, что известно о последствиях кибератаки на сайты госорганов.