Правительство Польши на фоне хакерской атаки на Украину, которая произошла в ночь на 14 января, приняло решение объявить с 18 по 23 января первую степень террористической угрозы (ALFA-CPR) в киберпространстве.

Соответствующее распоряжение, которое опубликовано на Правительственном сайте Польши, подписал во вторник, 18 января, премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, которое вводит первый уровень тревоги ALFA-CRP по всей стране. Это самый низкий уровень и касается угроз в киберпространстве. Уровень оповещения действует до 23:59 23 января. Введение уровня ALFA-CRP носит превентивный характер - он связан с кибератаками, которые произошли в Украине в последние дни", - говорится в сообщении.

Правительственный центр безопасности сообщает, что режим киберугрозы ALFA-CRP введен "из-за потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных", однако не уточняется, в чем именно заключаются угрозы и откуда они могут исходить.

Уточняется, что уровень опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Степень ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности, определенных в законе о борьбе с терроризмом.

"Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись правительственные сайты: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия".

В Министерстве иностранных дел Украины заподозрили Россию в хакерской атаке на правительственные сайты.

Вместе с тем, 18 января хакеры вновь атаковали сайты государственных структур Украины. На этот раз под ударом оказался сервис системы электронных закупок Prozorro.

"Страна" писала о том, что известно о последствиях кибератаки на сайты госорганов, а также, что в Госспецсвязи назвали программу, которую использовали при кибератаке на украинские правительственные сайты. По данным ведомства, хакеры использовали программу-вайпер WhisperGate.