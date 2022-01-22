В Министерстве цифровой трансформации отреагировали на информацию о продаже данных украинцев из "Дии". Ведомство уверяет, что это все ложь, неправда, провокация и "продолжение гибридной войны".

Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

"Основная цель врага — взорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" данных украинцев", - сообщила пресс-служба Минцифры.

В министерстве говорят, что в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки 14 января.

"Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора", - считают в ведомстве.

Минцифры уверяет, что все под контролем и никакой утечки нет.

"Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, слитых до 2019 года", - сообщили в ведомстве

Напомним, неизвестный злоумышленник выставил в сети персональные данные миллионов украинцев, которые, по его словам, были получены из государственного сервиса "Дия".

Также мы писали, что в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись правительственные сайты: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия".

После этого в СБУ заявили, что в результате хакерской атаки на правительственные сайты и "Дию" утечки персональных данных не произошло.