В приложении "Дия" поменяли процедуру генерации электронной подписи - теперь не нужно вращать головой, как раньше, достаточно просто один раз моргнуть.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в видео на Youtube-канале "Дии".

"Дия. Подпись" использовалась для генерации ковид-сертификатов, но для генерации сертификатов упростили процедуру. При этом многие люди продолжили использовать е-подпись для других целей.

Для того, чтобы сгенерировать "Дия. Подпись" нужно было вращать головой, что не для всех было удобно. Поэтому в Минцифры изменили правила получения подписи - теперь достаточно просто один раз моргнуть глазами и документ будет подписан.

Как напомнил Федоров, с помощью обновленной электронной подписи можно подписывать любые документы, в том числе контракты, заявления об отпуске и договоры об аренде квартир.

Напомним, еще осенью прошлого года в "Дие" отказались от "шейной гимнастики" для получения ковид-сертификатов. Сейчас для генерации сертификата достаточно зайти в приложение или на портал и нажать "Получить сертификат".

Также сообщалось, что в "Дие" можно сгенерировать три новых коронавирусных сертификата.