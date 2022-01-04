Приложение "Дия", документы в котором приравниваются к бумажным, - пользователей будут уведомлять о кредитах и кредитной истории, а когда банк будет открывать новый счет, в приложении будет отображаться push-сообщение.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня запускаем в Дие важную функцию push-уведомления о кредитах или проверку кредитной истории", - сообщил министр Федоров.

Отмечается, что когда банк будет проверять кредитную историю или открывать новый счет, в Дие будет отображаться push-сообщение. Обновлять приложение при этом не нужно. Дия не подключена к организациям, которые выдают микрокредиты. А для того, чтобы оформить кредит в банке через е-паспорт, - нужна ваша цифровая подпись", - отметил Федоров.

По его словам, если в Дию поступит уведомление о новом кредите, который пользователь не открывал, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.

Напомним, ранее в "Дие" запустили новую услугу, которая будет напоминать украинцам о судебных заседаниях.

Минцифры также планирует проводить в "Дие" опросы населения, пользователи уже могут записаться на бета-тест новой функции.