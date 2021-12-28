В приложении "Дия" в тестовом режиме запустили новую функцию. Она позволяет получать уведомления о судебных заседаниях, в котором участвует украинец.

Об этом говорится в Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Запустили бета-тест уведомлений о судебных заседаниях, которые вас касаются", - написал он.

Федоров добавил, что эта функция позволит не пропустить судебное заседание, о котором обычно суд уведомляет с помощью обычной почты.

По словам министра, сообщения будут проходить заранее и независимо от того, выступает ли украинец истцом или ответчиком.

Министр также уточнил, что воспользоваться новой функцией можно не обновляя приложение. В настройках нужно только включить опцию "Разрешить уведомления".

Напомним, ранее мы писали о том, что в приложение "Дия" добавили возможность загружать сертификат о вакцинации в формате PDF на смартфон.

Кроме этого, в приложении единого государственного портала "Дия" обновили сертификат авторизации. Зайти в приложение можно с помощью BankID НБУ, выбрав банк, в котором открыт счет.