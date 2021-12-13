Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине пока нет возможности внедрить онлайн-голосование на выборах, как это сделали, например, в Российской Федерации.

Об этом чиновник сказал в интервью Liga.Tech.

"У меня позиция системно неизменная по выборам. Будут ли онлайн-выборы, решают Центральная избирательная комиссия и парламент. Сегодня в Украине нет законодательства для этого, соответственно и нет задачи", – пояснил министр.

Напомним, во время пресс-марафона 26 ноября Владимир Зеленский поднял тему проведения выборов онлайн.

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Что это очень круто прийти в онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Считаю, это было бы очень полезно через решения законодательства могут быть онлайн-выборы", - сказал тогда президент. И добавил, что вопрос электронного голосования через интернет обсуждают с компаниями Microsoft и Apple.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-брифинге 26 ноября рассказал, что Украина занимается разработкой онлайн-переписи и электронных выборов с компаниями Microsoft и Apple.

"Страна" разбиралась, как с помощью введения этого новшества Зеленский хочет облегчить себе переизбрание в 2024 году.

А сегодня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поддержал введение системы онлайн-голосования в парламенте.