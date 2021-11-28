Команда Министерства цифровой трансформации запускает с 1 декабря бета-тестирование онлайн-прописки на портале "Дия". Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство предлагает присоединиться к тестированию услуги всем желающим.

Что нужно для участия в тестировании?

Налоговый номер заявителя или владельца/совладельца жилья;

Электронная подпись;

Право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости;

Заявителю должно быть больше 14 лет.

"Масштабируем услугу почти на всю страну. Обратите внимание, что для жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона она будет доступна чуть позже", - говорится в сообщении.

"Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек. Полгода назад мы запустили смену места жительства онлайн в 7 городах, а сейчас масштабируем ее почти на всю страну. Мы полностью трансформируем услугу, убирая бюрократию. Больше не нужно будет ехать, например, в свой родной город, даже если вы хотите там зарегистрироваться", - заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

В то же Федоров уточнил, что мужчинам для смены прописки не придется идти в военкомат для того, чтобы сняться или стать на учет.

Напомним, на заседании 5 ноября Рада разрешила украинцам регистрировать место жительства в "Дие" и отменила прописку в паспортах.

"Страна" подробно разбиралась, как будет работать онлайн-прописка в Украине.