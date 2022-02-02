В ближайшее время в Украине шесть областей могут покинуть оранжевую зону адаптивного карантина и перейти - в красную.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в среду, 2 февраля, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, в красную зону карантина вскоре могут попасть следующие области:

Волынская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Одесская,

Сумская.

По словам Кузина, в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

Кузин о красной зоне - с 0:21

Напомним, по словам руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, кроме вышеперечисленных областей, в красную зону могут перейти еще три региона.

Мы сообщали, что в Украине второй день растет заболеваемость ковидом. За минувшие сутки заразились больше 35 тысяч человек. Среди новых пациентов, по данным ведомства, 4 190 детей и 940 медиков. 204 случая ковида оказались летальными.

Также мы писали, что в Минздраве ожидают в феврале по 60 тысяч новых случаев ковида. Пик омикроновой волны коронавируса в Украине ожидается через две недели.