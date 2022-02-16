В Австрии, вслед за другими странами Евросоюза, с 5 марта снимаются почти все коронавирусные ограничения. В магазинах, отелях или ресторанах больше не будет требоваться подтверждение вакцинации, выздоровления или тестирования.

Об этом пишет Austria-Today.Ru.

Вместе с тем, ресторанам в Австрии разрешат вновь работать по ночам, а бессимптомных больных Covid-19 больше не будут отправляться на карантин.

Решение об ослаблении карантина приняли в стране, так как динамика заболеваемости "явно выровнялась", поэтому ослабление мер "уже не окажет существенного влияния на процессы инфицирования".

Напомним, в Чехии с 1 марта отменят карантинные ограничения, оставят только масочный режим. А уже с четверга, 18 февраля, рестораны и другие учреждения можно будет посещать без ковид-сертификатов.

Также писали, что в Польше смягчили карантинные ограничения и анонсировали конец пандемии коронавируса

Кроме того ранее мы, сообщали, в каких странах Евросоюза приняли решение об отмене коронавирусных ограничений.

Тем временем, в Украине второй день растет заболеваемость ковидом. За сутки заразились больше 31,5 тысячи человек.