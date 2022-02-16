В Украине второй день продолжается рост заболеваемости ковидом. За прошлые сутки коронавирус выявили у 31 513 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 16 февраля пресс-службой Минздрава.

Среди новых пациентов - 2 872 ребенка и 992 медика. За сутки в больницы попали 3 640 человек. 310 случаев ковида оказались летальными. 27 684 человека выздоровели.

За сутки от ковида вакцинировались 65 805 человек. 18 247 из них получили первую дозу вакцины, 29 307 человек получили вторую дозу. 542 человека сделали дополнительную прививку, 17 709 человек - бустерную прививку.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 4 603 930 случаев ковида. Выздоровели 3 839 314 человек. 103 565 случаев коронавируса оказались летальными.

Напомним, Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом, но еще находится в зоне риска. За последнюю неделю в нашей стране количество случаев заболеваемости Covid-19 уменьшилось на 3%, а количество госпитализаций - на 4%.

Также мы писали о том, что Ляшко заявил, что Украина вышла на пик нынешней волны коронавируса еще 10 февраля. После этого началась стабилизация ситуации с ковидом. Это случилось раньше, чем прогнозировали в Минздраве.