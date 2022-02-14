В аргентинском Буэнос-Айресе создали программу, которая определяет по звуку, заразился ли человек коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает издание "Sputnik" со ссылкой на правительство аргентинской столицы.

Столичные власти заявили, что эта система на базе искусственного интеллекта позволит улучшить стратегию тестирования на COVID-19.

Отправлять аудиосообщения пользователям предлагается через чат-бот в мессенджере WhatsApp. Перед тем, как записать свой кашель на аудио, пользователю будет предложено ответить на ряд вопросов.

"Получив аудио, система анализирует звук, и если он совпадает с образцами кашля заболевших, то человеку рекомендуется сделать тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

Правительство Буэнос-Айреса также отчиталось о первых результатах использования программы. По их данным, было оценено свыше 2600 аудиосообщений с кашлем, из них система "распознала" коронавирус у 554 человек. Когда они сдали тест на COVID-19, у 436 из них был положительный результат.

Чтобы программа научилась распознавать больных коронавирусом по кашлю, было собрано 140 тысяч аудиозаписей людей, зараженных и не зараженных COVID-19.

"База данных кашля, собранная правительством Буэнос-Айреса, является крупнейшей в мире", - заявили власти.

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН призвали ввести мораторий на использование искусственного интеллекта.

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