В Министерстве охраны здоровья Украины (МОЗ) дали разъяснения о разнице между признаками заболевания COVID-19 и реакцией организма на прививку и рассказали, что некоторые симптомы могут совпадать.

Об этом сообщает в Facebook соответствующая инфографика МОЗ.

"Реакция на вакцину – это нормально. У вас может подняться температура, болеть голова, ощущаться слабость. Это признак того, что ваш организм формирует иммунную защиту. Обычно реакция на вакцину исчезает через несколько дней. Симптомы COVID-19 также включают температуру, слабость и головные боли. Но продолжаются гораздо дольше и могут сопровождаться осложнениями: пневмонией, проблемами с почками и/или сердцем, воспалениями нервной системы и обострением хронических заболеваний", - рассказали в ведомстве.

Чем же отличаются симптомы заболевания ковидом и реакции организма на вакцинацию от коронавируса?

Если при вакцинации и появляются признаки заболевания, то они носят кратковременный характер и проявляются следующим образом:

усталость;

повышение температуры;

головная боль;

боль в горле.

При коронавирусе все означенные признаки носят затяжной характер - несколько недель или даже месяцев. Кроме того, при ковиде возможны следующие симптомы:

кашель;

одышка;

утрата или искажение вкуса и запахов;

трудности с концентрацией внимания;

усиление симптомов при физической или умственной деятельности.

В МОЗ добавили, что лучшим путем определить, больны ли вы COVID-19, является тестирование.

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