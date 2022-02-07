Украинцам рассказали, как отличить симптомы коронавируса от реакций организма после вакцинации. Инфографика
В Министерстве охраны здоровья Украины (МОЗ) дали разъяснения о разнице между признаками заболевания COVID-19 и реакцией организма на прививку и рассказали, что некоторые симптомы могут совпадать.
Об этом сообщает в Facebook соответствующая инфографика МОЗ.
"Реакция на вакцину – это нормально. У вас может подняться температура, болеть голова, ощущаться слабость. Это признак того, что ваш организм формирует иммунную защиту. Обычно реакция на вакцину исчезает через несколько дней. Симптомы COVID-19 также включают температуру, слабость и головные боли. Но продолжаются гораздо дольше и могут сопровождаться осложнениями: пневмонией, проблемами с почками и/или сердцем, воспалениями нервной системы и обострением хронических заболеваний", - рассказали в ведомстве.
Чем же отличаются симптомы заболевания ковидом и реакции организма на вакцинацию от коронавируса?
Если при вакцинации и появляются признаки заболевания, то они носят кратковременный характер и проявляются следующим образом:
- усталость;
- повышение температуры;
- головная боль;
- боль в горле.
При коронавирусе все означенные признаки носят затяжной характер - несколько недель или даже месяцев. Кроме того, при ковиде возможны следующие симптомы:
- кашель;
- одышка;
- утрата или искажение вкуса и запахов;
- трудности с концентрацией внимания;
- усиление симптомов при физической или умственной деятельности.
В МОЗ добавили, что лучшим путем определить, больны ли вы COVID-19, является тестирование.
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