Врачи ответили на вопросы украинцев по поводу вакцинации. Фото: pixabay

У многих людей с хроническими тяжелыми заболеваниями возникают вопросы по поводу вакцинации от коронавируса. Минздрав ответил на самые распространенные из них - например, можно ли прививаться после операций на сердце.

Соответствующий пост был опубликован на странице МОЗ в Facebook.

Украинка, недавно перенесшая операцию на сердце, поинтересовалась, можно ли вакцинироваться и какой вакциной это лучше сделать. Эксперты посоветовали ей привиться как можно скорее, так как люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зоне риска заболевания. И добавили, что уколы можно сделать любой одобренной в Украине вакциной.

Еще одним актуальным вопросом был такой: нужно ли вакцинироваться, если есть высокий уровень антител? Врачи посоветовали вакцинироваться спустя 28 дней после выздоровления. Ведь люди, которые переболели и привились, вдвое меньше остальных подвержены риску повторного заражения.

Также специалисты сообщили, что при сахарном диабете второго типа люди должны вакцинироваться в первую очередь, поскольку они находятся в группе риска из-за возможных осложнений.

И еще эксперты пояснили, сколько действуют вакцины и через какое время нужна ревакцинация. В МОЗ посоветовали делать бустерную вакцину спустя 6-9 месяцев после курса прививок. Это связано со снижением эффективности первых двух доз препарата. Вакцинация при высоком уровне антител

Вакцинация после перенесенной операции на сердце

Вакцинация при сахарном диабете второго типа

Сколько действует вакцина от коронавируса

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что ученые сравнили вероятность госпитализации с ковидом непривитых и получивших бустерную дозу вакцины.

Также напомним, что в "Дие" появился ковид-сертификат о бустерной вакцинации от коронавируса

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