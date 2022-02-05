У многих людей с хроническими тяжелыми заболеваниями возникают вопросы по поводу вакцинации от коронавируса. Минздрав ответил на самые распространенные из них - например, можно ли прививаться после операций на сердце.

Соответствующий пост был опубликован на странице МОЗ в Facebook.

Украинка, недавно перенесшая операцию на сердце, поинтересовалась, можно ли вакцинироваться и какой вакциной это лучше сделать. Эксперты посоветовали ей привиться как можно скорее, так как люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зоне риска заболевания. И добавили, что уколы можно сделать любой одобренной в Украине вакциной.

Еще одним актуальным вопросом был такой: нужно ли вакцинироваться, если есть высокий уровень антител? Врачи посоветовали вакцинироваться спустя 28 дней после выздоровления. Ведь люди, которые переболели и привились, вдвое меньше остальных подвержены риску повторного заражения.

Также специалисты сообщили, что при сахарном диабете второго типа люди должны вакцинироваться в первую очередь, поскольку они находятся в группе риска из-за возможных осложнений.

И еще эксперты пояснили, сколько действуют вакцины и через какое время нужна ревакцинация. В МОЗ посоветовали делать бустерную вакцину спустя 6-9 месяцев после курса прививок. Это связано со снижением эффективности первых двух доз препарата.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что ученые сравнили вероятность госпитализации с ковидом непривитых и получивших бустерную дозу вакцины.

Также напомним, что в "Дие" появился ковид-сертификат о бустерной вакцинации от коронавируса.