Кабинет Министров принял национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 на текущий год.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"В этом году мы будем и дальше наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы – и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX. Среди важного и то, что в нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год", - сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

План вакцинопрофилактики предусматривает общую стратегию вакцинации против коронавируса, которая будет заключаться в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс вакцинации в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил никакой дозы.

Кроме того, в этом году планируется охватить прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

Уже до конца текущего года областные и Киевская госадминистрации должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослого населения, в том числе 80% человек в категории 60+. Особенно речь идет о тех, кто находится в группе риска.

Также ОГА должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения. В частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.

Наконец, новая норма плана предусматривает создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин внес изменения в перечень лекарственных средств, которые закупаются для Украины международными организациями по договору от 2019 года. В него добавили вакцины от коронавируса (в перечне уже есть вакцины и препараты от гриппа).

Кроме этого, мы сообщали, что более 10 миллионов украинцев получили COVID-сертификаты, подтверждающие вакцинацию от коронавирусной болезни, также МОЗ уже планирует запуск нового COVID-документа, который можно будет получить после введения бустерной дозы прививки.