В Украине за последнюю неделю количество случаев заболеваемости Covid-19 уменьшилось на 3%, а количество госпитализаций - на 4%. Ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, но большинство регионов все еще в зоне риска.

Об этом сообщает верифицированный Минздравом Украины Тelegram-канал "Коронавірус_інфо".

По его данным, в Украине фиксируют первые признаки стабилизации заболеваемости ковидом. За последнюю неделю не только уменьшилось на 4% количество госпитализаций, но и каждый четвертый пациент на койке с кислородом не нуждается в кислородной терапии и разрыв между госпитализациями и выписками сократился с 33% до 1%.

Правда, среднесуточный показатель смертности, наоборот, вырос на 31%.

При этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга обратил внимание на то, что Украина хоть и начала выходить из пика заболеваемости, но большинство регионов все еще в зоне риска.

"Сейчас мы считаем, что это начало выхода из пика, но подчеркиваем, что риск возобновления роста остается очень высоким. Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких отметках, что потенциально дает толчок к тому, чтобы продолжить рост. Однако, по нашим оценкам, это действительно начало спада", - сказал Ганиченко.





Напомним, в Украине после 4 дней падения снова подскочила заболеваемость ковидом - в течение 14 февраля коронавирус подтвердился у 29 724 украинцев. 29 724 украинцев.

Также сообщалось, что в ВОЗ прогнозируют появление множества новых штаммов коронавируса.