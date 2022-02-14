Одна из доступных в Украине вакцин COVID-19 – инактивированная вакцина CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac Biotech. Эта вакцина содержит в своем составе неактивный, убитый вирус. Человеческий организм узнает в нем "врага" и учится производить антитела и Т-клетки к нему, чтобы в случае столкновения с реальной угрозой быстро нейтрализовать ее.

В пресс-службе Минздрава рассказали, с какими вакцинами можно совмещать CoronaVac.

Сообщается, что вакцину CoronaVac можно использовать как для первых двух, так и для дополнительной или бустерной дозы, но только после базового курса этой же вакциной.

Кроме того, после прививки вакциной CoronaVac можно применять все имеющиеся в Украине антиковдные вакцины как для второй, так и для дополнительной или бустерной дозы.

Вводить вакцину CoronaVac после других вакцин не рекомендуется. Наилучшая защита после двух доз вакцины CoronaVac дают бустерные дозы вакцины МРНК Pfizer или Moderna.

Между тем, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о смешении разных вакцин при иммунизации от коронавируса. По его словам, комбинировать можно только разрешенные медиками препараты. К вакцинам, допускающим смешение с другими, не относится китайский CoronaVac.

В то же время в июле прошлого года украинский Минздрав разрешил комбинировать разные вакцины от коронавируса.