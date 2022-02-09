В Минздраве Украины пока не собираются принимать решение об обязательной бустерной вакцинации от коронавируса. Однако в ведомстве говорят, что получение третьей прививки может укрепить защиту организма от ковида, в том числе от "Омикрона".

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает "Суспильне".

По словам Кузина, в Украине вакцинация от коронавируса является добровольной - за исключением ограниченного перечня профессий.

"Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от "Омикрона" и тяжелого течения болезни", - сказал Кузин.

Напомним, ученые сравнили вероятность госпитализации с ковидом непривитых и получивших бустерную дозу вакцины. Оказалось, что люди, не получившие прививку от коронавируса, в 23 раза чаще рискуют оказаться в больнице с ковидом, чем те, кто получил дополнительную третью прививку.

Также мы писали о том, что по приказу Минздрава с 31 января работники ряда организаций, которые не получили по крайней мере одну прививку, должны были быть отстранены от работы без сохранения заработной платы. В число профессий, для которых прививки стали обязательными, попали медики. За неделю действия этого правила от работы были отстранены 216 врачей и 765 медицинских сестер, которые не получили вакцину.