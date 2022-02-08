Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле этого года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге журналистам в ходе "Дия Саммит" во вторник, 8 февраля.

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап - получение смартфонов - зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году", - сказал он.

По словам Федорова, какие это будут устройства, еще не известно.

На вопрос об источнике финансирования данного проекта Федоров не ответил.

Ожидается, что смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф.

Помимо этого, с 24 января украинцы старше 60 лет могут потратить "Вовину тысячу" на лекарства. Также мы писали, что Зеленский заявил, что люди старше 60 лет смогут потратить "Вовину тысячу" на оплату коммуналки.