Президент Владимир Зеленский заявил, что привитые от коронавируса украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон с льготным тарифом для использования цифровых сервисов Минцифры. Программа стартует весной.

Об этом он заявил в ходе мероприятия "Дия Саммит".

"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - заявил Зеленский.

Также, по его словам, в Украине пройдет электронная перепись населения. Она запланирована на 2023 год и будет проводиться при поддержке корпорации Apple. Кроме того, Зеленский анонсировал, что в приложении "Дия" появится сервис для проведения опросов.

Напомним, с 24 января украинцы старше 60 лет могут потратить "Вовину тысячу" на лекарства.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что люди старше 60 лет смогут потратить "Вовину тысячу" на оплату коммуналки.

"Страна" писала о том, что деньги в рамках программы "еПоддержка" предоставляются на 4 месяца с момента их получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании). Программа будет длиться год - до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов. Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате.