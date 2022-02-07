С понедельника, 7 февраля, украинцы возрастом от 14 до 18 лет начали получать на карты 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса государственных услуг "Дия" в Telegram-канале.

"еПоддержка в действии. С сегодняшнего дня подростки от 14 лет могут получить 1000 грн от государства", - говорится в сообщении.

Полученные за вакцинацию деньги можно потратить на товары или услуги бизнесов, наиболее пострадавших от пандемии, это, по данным Минцифры:

кинотеатры,

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины,

театры,

концерты, музеи и выставочные залы,

книги,

образовательные курсы,

спортивные товары,

канцтовары,

газеты или журналы (печатная продукция).

Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк начал оформлять карты для подростков, на которые будут поступать выплаты "Вовиной тысячи". В своем материале "Страна" детально рассказала, как получить 1000 гривен на свою банковскую карточку. Кроме того, сообщалось, что в monobank и "Альфа-Банк" планировали начать оформление карт для выплат "Вовиной тысячи" подросткам с понедельника, 7 февраля.

Между тем в последнее время в Украине появились хакеры, которые предлагают вывести деньги с карты "еПоддержка" на обычную банковскую карту. Правда, за такую услугу с клиентов дерут немалый процент. "Страна" провела эксперимент и узнала, как мошенники обналичивают 1000 гривен и обманывают украинцев.