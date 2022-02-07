С сегодняшнего дня подросткам в Украине начали выплачивать "Вовину тысячу" за вакцинацию
С понедельника, 7 февраля, украинцы возрастом от 14 до 18 лет начали получать на карты 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса государственных услуг "Дия" в Telegram-канале.
"еПоддержка в действии. С сегодняшнего дня подростки от 14 лет могут получить 1000 грн от государства", - говорится в сообщении.
Полученные за вакцинацию деньги можно потратить на товары или услуги бизнесов, наиболее пострадавших от пандемии, это, по данным Минцифры:
- кинотеатры,
- железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины,
- театры,
- концерты, музеи и выставочные залы,
- книги,
- образовательные курсы,
- спортивные товары,
- канцтовары,
- газеты или журналы (печатная продукция).
Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк начал оформлять карты для подростков, на которые будут поступать выплаты "Вовиной тысячи". В своем материале "Страна" детально рассказала, как получить 1000 гривен на свою банковскую карточку. Кроме того, сообщалось, что в monobank и "Альфа-Банк" планировали начать оформление карт для выплат "Вовиной тысячи" подросткам с понедельника, 7 февраля.
Между тем в последнее время в Украине появились хакеры, которые предлагают вывести деньги с карты "еПоддержка" на обычную банковскую карту. Правда, за такую услугу с клиентов дерут немалый процент. "Страна" провела эксперимент и узнала, как мошенники обналичивают 1000 гривен и обманывают украинцев.