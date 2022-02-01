В Кабинете министров Украины напомнили о сроках действия программы "єПідтримка" или как ее называют - "Вовиной тысячи".

Об этом сообщает официальный сайт Кабмина Украины в понедельник, 31 января.

В Кабмине рассказали, что согласно условиям программы 1000 гривен могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

"Программа будет длиться год - до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение "Дия". На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате", - говорится в сообщении Кабмина.

Напомним, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Украины опубликовало на своем сайте подробную инструкцию со скриншотами, которая объясняет, как получить 1000 гривен в рамках программы "Вовиной тысячи".

Ранее мы писали, что по словам Зеленского, люди старше 60 лет смогут потратить "Вовину тысячу" на оплату коммуналки.

Также "Страна" сообщала, что весной дети с 12 лет смогут получить 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.