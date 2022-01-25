В последнее время в Украине появились хакеры, которые предлагают вывести деньги с карты "еПоддержка" (тысячу гривень, полученную за вакцинацию от коронавируса) на обычную банковскую карту. Правда, за такую услугу с клиентов дерут немалый процент.

Журналисты "Страны" провели эксперимент и выяснили, что это афера и желающие обналичить "вовину тысячу" украинцы в результате просто остаются без денег.

Предложения "обналичить Вовину тысячу" все чаще появляются в анонимных Telegram-каналах, которые обещают обхитрить электронную систему "Дии". "Страна" связалась с несколькими такими хакерами и решила провести эксперимент.

По запросу "обналичить 1000 Зеленского" в мессенджере Telegram предлагается сразу несколько открытых групп. Операцию по выводу средств везде обещают провести за 10-20 минут. По итогу клиенту придется отдать анонимному Telegram-посреднику 25% за услугу – то есть, из общей суммы "на руках" останется только 700-750 грн, не учитывая комиссию банка.

"Страна" обратила внимание, что в качестве менеджера большинство тематических Telegram-каналов указывает одного и того же человека под ником @obnal_darkmonopoly. "Страна" связалась с ним и попробовала обналичить Зе-тысячу.

Больше всего настораживает то, что для транзакции делец требует полные реквизиты карты "еПоддержка" - не только ее номер, а и CVV-код, и срок действия цифровой карты (обычно такую подробную информацию у жертв выманивают мошенники). Менеджер пообещал, что операция по выводу "Вовиной тысячи" займет не больше 10-15 минут.

В реальности процесс затянулся более, чем на полчаса. Менеджер три раза попытался вывести средства - безуспешно. Операция все время срывалась.Делец предположил, что причина сбоя - СVV-код на карте "еПоддержки", который остается неизменным только ограниченное количество времени.

После второй неудачной попытки обналичить средства хакер начал вести себя достаточно агрессивно: угрожал, что заблокирует журналиста "Страны", сказал, что его раздражает происходящее и вообще пропал со связи.

В итоге делец признался, что со случаями, когда обналичить деньги не удается, он сталкивается не впервые, несмотря на якобы "более тысячи довольных клиентов". Однако, объяснить, почему вывести "Вовину тысячу" не удается, менеджер не смог.

Чтобы выяснить, реально ли вообще обналичить "Вовину тысячу" или нам просто не повезло с криворуким хакером, "Страна" обратилась к менеджеру еще одного Telegram-канала под ником @VasylBebekSebek.

В итоге, спустя три часа безуспешных попыток деньги с карты "еПоддержка" вывести все-таки удалось. Причем средства списались с карты частями - две транзакции по 500 грн. После чего делец попросил нас отправить подтверждающий скриншот.

Деньги с карты "еПоддержка" якобы потратились на покупку в некоем спортивном магазине "Antei". К нему мы еще вернемся позже.

После успешной транзакции делец заявил, что тысяча должна поступить на нашу обычную банковскую карту в течение часа после списания ее с карты "еПоддержка". Но сам хакер предпочел не дожидаться этого: сразу после того, как "Вовина тысяча" ушла на несуществующие спортивные товары, менеджер Telegram-канала удалил всю переписку и заблокировал журналиста "Страны".

И ни спустя час, ни на следующий день деньги на карту журналиста "Страны" не поступили. Куда именно делась наша "Вовина тысяча", неизвестно: скорее всего, хакер перечислил всю сумму на свой собственный счет.

Как объяснили "Стране" несколько IT-экспертов, которым мы предложили проанализировать наш опыт обняла Зе-тысячи, вероятнее всего, для этой схемы использовался сайт-однодневка.

"Вывод средств проводился через магазин Antei, который находится в разделе "Развлечения и спорт". При попытке найти что-либо в интернете мы натыкаемся на спортивный магазин с аналогичным названием и ссылкой на сайт dumbbell.com.ua. Перейдя по ней, единственное, что мы видим - это сообщение, что сервис не оплачен. Копнув глубже, можно узнать, что сайт до отключения выглядел совершенно странным образом и запускался всего дважды (29 ноября 2021 года и 2 января 2022 года). Судя по всему, в нашем случае был использован подобный сайт, который запускался мошенником от силы пару раз (столько, сколько позволял сервис бесплатно). После чего он повторял эти же действия для других жертв, используя уже новую ссылку по аналогу", - рассказывает один из IT-специалистов, опрошенных "Страной".

То есть, вся схема по обналу Зе-тысячи через Telegram-каналы - не более, чем обычное мошенничество. Вы предоставляете анониму все данные своей е-карты, и деньги с нее исчезают бесследно - как и сам хакер.

Напомним, в МОЗ объяснили украинцам, какие лекарства и при каких условиях можно купить на "Вовину тысячу".

Также "Страна" разбиралась, почему не все пенсионеры смогут потратить "вовину тысячу" на лекарства.