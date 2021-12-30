Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что неиспользованная в течение четырех месяцев тысяча гривен, которую уже многим начислили за вакцинацию против коронавируса, вернется в государственный бюджет.

Как пишет "Укринформ", об этом чиновник сказал в эфире телеканала "Рада".

"Неиспользованные средства будут возвращаться исключительно в государственный бюджет. Эти средства можно использовать только на определенные категории, и также их нельзя снять в наличной форме", - сказал Немчинов.

Он добавил, что программу, получившую в народе название "Вовина тысяча", запускали для поддержки бизнеса и людей, которые привились двумя дозами вакцин от COVID-19.

Немчинов также сказал, что власти планируют ввести оффлайн-карты в рамках этой программы. Ориентировочно это может произойти в третьем квартале следующего года.

Ранее "Страна" сообщала, что со второй половины января следующего года граждане в возрасте от 60 лет смогут купить лекарства на тысячу гривен, которую выплачивают после полного курса вакцинации от коронавируса.

Также мы рассказывали, на что 5,5 миллионов украинцев уже потратили свою "Вовину тысячу". В списке трат лидируют книги.